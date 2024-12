– Ja.

Oppveier lettelse i forskriften

Johansen understreker at langt de fleste boliglån tilbys av IRB-bankene, trolig opp mot 70 prosent av totalen. Derfor betyr innskjerpelsen for disse mer enn lettelsene for standardmetodebankene.

– Regner dere dette for distriktspopulisme fra finansministerens side?

– Det er ikke et ord vi ville brukt, men vi sliter med at det ikke er noen faglig begrunnelse for disse endringene.

Johansen viser til at de aktuelle gulvene er en del av makrotilsynet, der man normalt legger stor vekt på Norges Banks syn.

– Og hvis du skal skjerpe kravene her, må det foreligge en økt systemrisiko, noe vi ikke ser at det gjør.

– Oppveier innskjerpelsen her effekten av at utlånsforskriften ble lettet tidligere i uken?

– Endringen av gulvene innebærer at boliglån blir dyrere. Vi har fått enkelte lettelser, og nå en skjerpelse. Jeg mener denne skjerpelsen er vel så sterk som lettelsene.

– Største sårbarhet

Ifølge Finansdepartementet får IRB-bankene samtidig lettelser ved at «skaleringsfaktoren» fjernes fra risikovektformelen.

Høy gjeld og høye eiendomspriser regnes for de største sårbarhetene i det norske finansielle systemet. Finanstilsynet har pekt på at det fremover er risiko for at kombinasjonen av lav boligbygging, utsikter til solid reallønnsvekst og renter som etter hvert settes ned, vil føre til kraftig boligprisvekst og stor fallhøyde over tid.