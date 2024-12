Saxo: Trump krasjer dollaren – Nvidia til himmels

Saxo Bank er denne uken ute med sine årlige «Outrageous Predictions», denne gang for 2025. «Våre Outrageous Predictions er verken nyheter eller helt virkelige – i hvert fall ikke ennå», påpeker Saxo.

Blant disse er at kommende president Donald Trump krasjer den amerikanske dollaren, med et fall på 20 prosent mot store valutaer og 30 prosent mot gull.

«Hvis Trump 1.0 var en forsmak på deglobalisering, vil Trump 2.0 være hovedakten, med store konsekvenser for den amerikanske dollaren», skriver sjefstrateg for makroøkonomi, John J. Hardy.

Det argumenteres med at Kina og Brics+ begynner å handle med gullstøttet digital valuta og delvis med en ny kinesisk valuta støttet av gull. Samtidig benytter Europa euroen i større grad i sine handelsrelasjoner. Amerikansk dollar mister altså dominansen i internasjonal handel.

Les også Slik kan Trump unngå gjeldsproblemer Hvis Donald Trump skal unngå et enda større gjeldsproblem, må han håpe på økt inflasjon, uten at Fed hever renten.

«Spadeselgeren» Nvidia

Hardy sammenligner AI-bransjen med lærdommen om at under et gullrush er det kun de som selger spader som blir rike, fordi de aller fleste gullgraverne mislykkes med å finne gull.

«Den primære "spadeselgeren" i AI-gullrushet er Nvidia, designer av de kraftige brikkene og – like viktig – programvareøkosystemet som utgjør hjertet av AI-datasentre», skriver Hardy.

Spådommen er at den umettelige etterspørselen etter de nye Blackwell-brikkene skaper et helt nytt paradigme, og Nvidia blir det mest lønnsomme selskapet gjennom tidene. Hardy tror dermed at markedsverdien til Nvidia blir nesten doblet, og selskapet blir to ganger større enn Apple.

Med en markedsverdi på 7 billioner dollar utgjør Nvidia 10 prosent av verdens aksjemarked, tilsvarende 250 dollar pr. aksje.