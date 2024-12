Fearnley Securities får bot av Finanstilsynet

Finanstilsynet skriver at det har konkludert med at Fearnley Securities i forbindelse med tre ulike plasseringer, formidlet innsideinformasjon til investorer uten at det har skjedd som ledd i en normal utøvelse av arbeid, yrke eller forpliktelser.

Meglerhuset har dermed overtrådt forbudet mot ulovlig spredning av innsideinformasjon i markedsmisbruksforordningen, ifølge meldingen.

Alvorlige brudd

Tilsynet skriver at forholdene tyder på at det foreligger en «alvorlig systemsvikt» i foretaket.

«Dessuten har foretaket ved sin svært mangelfulle håndtering av plasseringene muliggjort og tilrettelagt for misbruk av innsideinformasjon.»

«Alvorlige regelbrudd begått av øverste ledelse kan medføre en økt risiko for at tilliten til foretaket og markedet svekkes. Spredning av innsideinformasjon er egnet til å undergrave tilliten til markedet på en vesentlig måte. På denne bakgrunn har Finanstilsynet vedtatt å ilegge Foretaket et overtredelsesgebyr på 25 millioner kroner», heter det i meldingen.

Godtar konklusjonen

GODTAR: Styreleder i Fearnley Securities, Marius Hermansen, sier at Fearnley Securites godtar gebyret og har gjort nødvendige tiltak. Foto: GLENN ROKEBERG

Styreleder Marius Hermansen i Fearnley Securities sier til Finansavisen at meglerhuset godtar tilsynets avgjørelse.

– Styret tar kritikken svært alvorlig og vi godtar Finanstilsynets konklusjoner. Vi lever av tilliten fra kundene våre. De skal være trygge på at korrekt informasjonshåndtering og ivaretagelse av interessene til alle kundene er kjernen av det vi gjør. Vi legger saken bak oss og har allerede gjennomført nødvendige endringer, sier han.