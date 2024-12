SEB-analytiker Thomas Svendsen forventer at Gjensidige vil øke utbyttet fremover, og estimerer nå et utbytte på 9,5 kroner pr. aksje for 2024, opp fra 8,75 kroner året før. Analytikeren oppgraderer aksjen fra en holdanbefaling til en kjøpsanbefaling, og øker kursmålet fra 202 til 228 kroner.

Analysefakta Aksje: Gjensidige Forsikring

Meglerhus: SEB

Anbefaling: Kjøp (Hold)

Kursmål: 228 (202)

SEB forventer en solid vekst i resultat før skatt i perioden 2024-2026, støttet av ytterligere prisøkninger og lavere skadekostnader, samt en stabilisering av kroner/euro. Svendsen fremhever også at soliditetsgraden i 2024 er estimert til 179 prosent, opp fra tidligere 161 prosent.

Gjensidige viser også sterk inntjening sammenlignet med norske og nordiske konkurrenter som Tryg, med en forventet økning i forsikringsresultatet på 30 prosent på årsbasis i 2025.

Fredag omsettes aksjen for 203,80 kroner, opp 0,7 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.