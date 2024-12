Spår 200.000 dollar: Meglerhus venter bitcoin-dobling i 2025

Verdien av bitcoin har denne uken passert 100.000 dollar for første gang , men oppgangen kryptovalutaen har sett den seneste tiden, er bare begynnelsen. Det vurderer analytikere hos meglerhuset Bernstein, ifølge Investing.com.

Meglerhuset spår at bitcoin vil nå 200.000 dollar mot slutten av 2025, støttet av regulatorisk klarhet og økende institusjonell aksept.

«Vi forblir overbevist om at 100.000 dollar ikke er den siste milepælen. Vi forventer at bitcoin vil nå en syklustopp på 200.000 dollar sent i 2025,» heter det.



Les også Trump har utpekt sin «krypto-tsar» Donald Trump har lovt å styrke satsingen på kryptovaluta, og sendte nylig prisen over 100.000 dollar pr. bitcoin. Nå har han utpekt en «krypto-tsar» til å lede satsingen.

Kan erstatte gull

Analytikerne peker på at påtroppende president Donald Trumps intensjoner om å utnevne kryptovennlige Paul Atkins som ny leder av SEC, det amerikanske finanstilsynet, markerer et positivt skifte med hensyn til kryptovaluta. De venter blant annet at dette vil kunne lokke blockchain-innovasjon tilbake til USA og føre til en bredere aksept for digitale aktiva.

Videre pekes det på at bitcoins status er styrket ved at det nå er ti globale kapitalforvaltere med egne børsnoterte bitcoinfond på 100 milliarder dollar.

På lang sikt vurderer Bernstein-analytikerne at bitcoin kan erstatte gull som det fremste verdilager.

Fredag formiddag handles bitcoin rundt 98.000 dollar.