Skal Oljefondet inn i Manchester United?

Den gamle storheten Manchester United, en av noen få fotballklubber som er børsnoterte, underpresterer både på banen og på børsen. Aksjen har gitt negativt avkastning de siste fem årene, stadionen er nedslitt, ledelsen utskjelt og bunnlinjen negativ for femte året på rad. Neppe en god match med kriteriene i Oljefondets strategi.

Henrik Sommerfelt Foto: CMC

Massive medieinntekter

Det er inntektene fra medierettighetene som i stigende grad bærer klubbene finansielt, ikke bare i Premier League. I National Football League (NFL) i USA kommer omkring 60 prosent av klubbenes inntekter fra media og senderettigheter. Nå er det ikke kun de klassiske sportskanalene som Sky, CBS, EPSN og Canal + som sender store sportssendinger. Amazon Prime og Disney – som eier ESPN – er nå store spillere. Det samme er Netflix og YouTube. Disse selskapene har global rekkevidde og har direkte innsikt i våre preferanser. Da Disney la frem tredjekvartalsresultatene, var det nettopp veksten i sportssegmentet som sikret overskuddet. Og konsernet er i full gang med å sikre fremtidige rettigheter.

Når store aktører kjemper om de samme rettighetene, går prisene opp. Kraftig. Netflix betaler svimlende 150 millioner dollar for å sende to julekamper fra NFL i år. Amazon Prime betaler 1 milliard dollar for eneretten til å streame torsdagskampene. I England ble rettighetene til Premier League solgt for 6,7 milliarder pund for en fireårig periode. For ett år siden kollapset Viaplay-aksjen. Inntektene fra abonnementene kunne slett ikke matche prisen selskapet hadde betalt for blant annet Premier League-rettighetene. I dag kan du kjøpe en Viaplay-aksje for 70 svenske øre. Aksjen har falt 99,5 prosent på tre år. Selv «sportsidiotene» har en smertegrense for hva de vil betale. Derfor skal klubbene heller ikke regne med at inntektene fra medierettighetene bare vil stige.

Få gode investeringsmuligheter

Det er ikke helt lett å investere i sport. Noen få sportsklubber, som eksempelvis Manchester United og baseballklubben Atlanta Braves, er børsnoterte. Sistnevnte er Berkshire Hathaways investert i. En annen investeringsmulighet er utstyrsleverandører, som Nike og Adidas. Eller kanskje oddsleverandører?

Sportsbetting er en stor del av idrettens økosystem. De bidrar til å forsterke attraktiviteten ved eksempelvis en fotballkamp, og «live betting» gjør at du kan gamble under kampene. Det er en noe uglesett bransje (grunnet spillavhengighet) og er også forbudt mange steder. Som investor kan det være en mulighet til å investere i sportsindustrien. Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) er ett alternativ, og den har steget 18 prosent i år. I Norden har vi media-selskapet Better Collective som lever av å henvise spillere til sportsbetting-firmaene. Selskapet sliter, og aksjekursen er halvert i år etter skuffende resultater. Gentoo Media – tidligere Gaming Innovation Group – er i samme bransje og har lenge hatt en flott kursstigning. I år er aksjen nede med 17 prosent. En annen investeringsmulighet åpner seg når franske Canal + forventelig blir børsnotert i London i desember. Det kan bli Londonbørsens største notering i 2025, hvis selskapet som forventet blir skilt ut fra Vivendi-konsernet og listet i London.

Det er lettere å finne en god fotballkamp på nettbrettet enn gode investeringsmuligheter i sportsindustrien.