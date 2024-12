Andersland klinket til med åtte prosent avkastning i oktober, og avkastningen fra januar til utgangen av oktober var 23,7 prosent. Andersland forteller at selv om gruveindeksene gjorde det bra, var det først og fremst stock-picking og investeringer i derivater som skapte meravkastning:

– Vi hadde mange aksjer som gjorde det godt, men investeringene i uran gjorde det spesielt bra. De canadiske urangruveselskapene Denison Mines og NextGen steg 18–20 prosent. Vi hadde også kjøpsopsjoner i Cameco, et annet canadisk urangruveselskap, som steg 45 prosent, forteller Andersland, som forvalter Pensum Global Opportunities med Inger Anne Vikre, Ermanno Mattio og Knut Børsheim.

Fortsatt bull: Forvalter Peter Andersland ser fremdeles betydelig oppside i gull-, sølv- og uranaksjer. Foto: Lars Brænden Schram

Det hører med til historien av fondet ikke søker eksponering mot aksjemarkedet:

– Vi føler oss trygge på at gull-, sølv- og uranaksjer står overfor langvarige oppgangssykluser, og den største trusselen mener vi er at hele aksjemarkedet faller, for da faller disse aksjene også. For å unngå markedsrisikoen har vi derfor en portefølje av short-posisjoner i enkeltaksjer, sier Andersland.