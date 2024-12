Det kommer frem i en pressemelding fra banken.

Målet er å styrke tilbudet innen kapitalforvaltning for det norske bedrifts- og storkundesegmentet ytterligere.

– Konsolideringen av Danske Invest sine norske fond til Luxembourg er en naturlig utvikling for vår virksomhet, og bygger videre på erfaringen Danske Invest har med å tilby fond som er registrert i Luxemburg, sier Elisabeth Nicolaisen, adm. direktør i Danske Invest Asset Management og legger til.

– Det er viktig å understreke at flyttingen av registreringsland for fondene ikke vil påvirke forvalterteamene eller selve forvaltningen av våre aksje- og rentefond.



Slås sammen

Denne endringen er en del av strategien for å forenkle fondsstrukturen på tvers av Danske Bank Asset Managements ulike virksomhetsområder, heter det. Samtidig vil Danske Invest Asset Management integreres i Danske Banks norske filial.

– At Danske Invest Asset Management blir en del av Danske Banks norske filial vil bedre vår mulighet til å tilby helhetlig rådgiving og et bredt produktspekter til norske kunder. Vi ser frem til å ytterligere styrke Danske Banks tilstedeværelse i Norge med denne endringen, sier Erlend Angelfoss, landssjef for Danske Bank i Norge.

Gjennomføringen forutsetter godkjenning fra relevante tilsynsmyndigheter og beslutningsorganer.