Kina-trøbbel sender Nvidia ned på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,3 prosent og står i 19.810,74 poeng, mens Dow Jones stiger 0,1 prosent til 44.684,10 poeng. S&P 500 faller 0,1 prosent til 6.082,29 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,17 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 4,5 prosent til 13,35.

Nvidia

Kinas konkurransetilsyn etterforsker Nvidia for brudd på konkurranselovgivningen , skriver Bloomberg. Myndighetene etterforsker også oppkjøpet av Mellanox Technologies i 2020. Aksjen faller 2,8 prosent i åpningsminuttene.

Et godt børsår

Fredag i forrige uke steg S&P 500 til sin 57. rekord i år, og har dermed lagt på seg 28 prosent i 2024.

«S&P 500 nådde nye høyder etter at amerikanske arbeidsmarkedsdata ga nytt liv til et desember-kutt fra Fed», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Fredag ble det kjent at sysselsettingen utenfor landbruket i USA – «non-farm payrolls» – økte med 227.000 stillinger i november. Sysselsettingstallet omtales ofte som månedens viktigste nøkkeltall. På forhånd var det ventet en jobbvekst på 200.000, ifølge Trading Economics.