Overraskende sterk jobbvekst i USA

Sysselsettingen utenfor landbruket i USA – «non-farm payrolls» – økte med 227.000 stillinger i november, viser amerikanske statistikkmyndigheters månedlige arbeidsmarkedsrapport fredag.

Sysselsettingstallet omtales ofte som månedens viktigste nøkkeltall.

På forhånd var det ventet en jobbvekst på 200.000, ifølge både Trading Economics og en Reuters-rundspørring.

Før offentliggjøringen vurderte JPMorgan at en måling på mellom 200.000 og 230.000 vil holde Federal Reserve på kursen mot et rentekutt i desember. Renten på den tiårige amerikanske statsobligasjonen lå på 4,182 like før tallene – etter jobbtallene er den nede i 4,153.

Høyere ledighetsrate

Arbeidsledighetsraten i november oppgis til 4,2 prosent, i tråd med konsensus. Det er en liten økning fra 4,1 prosent måneden før.

De gjennomsnittlige timelønningene økte med 0,4 prosent på månedsbasis og 4,0 prosent på årsbasis, det samme som i oktober. Forhåndsforventningene pekte imidlertid mot en brems i lønnsveksten – til 0,3 prosent på månedsbasis og 3,9 prosent på årsbasis.

– Arbeidsledigheten har økt noe, men dette var som forventet. Lønnsveksten har faktisk vært litt høyere enn ventet, poengterer sjeføkonom Kyrre Knudsen i SpareBank 1 Sør-Norge etter tallene.

– Nå er det priset til 85 prosent sjanse for rentekutt, men tallene var bedre enn ventet og gjenspeiler en amerikansk økonomi som går bra, sier han.

Oktober-sjokk oppjustert

I oktober var «non-farm payrolls»-tallet overraskende lavt – på bare 12.000. Dette er det laveste siden desember 2020, mens forventningen lå på 113.000. Forklaringen på det lave tallet var orkanene som herjet USA i slutten av september og oktober, men også streiken hos flyprodusenten Boeing.

Nå er oktober-tallet revidert opp til 36.000. Samtidig er september-tallet opprevidert fra 223.000 til 255.000.