Sisseners favorittaksjer i desember: – Europeiske aksjer fremstår billig

I løpet av november rapporterte Sissener Canopus en avkastning på 0,4 prosent, med en gjennomsnittlig markedseksponering på 90 prosent. Måneden var preget av det amerikanske presidentvalget, samt politiske utviklinger i Europa.

«Det var det amerikanske valget som stod i sentrum for markedene i november, hvor Trump sikret seg presidentrollen og en full republikansk seier. Dette førte til en omfattende avvikling av nedsidesikringer, stor kapitalflyt inn i amerikanske aksjer og volatilitetsindeksen falt dramatisk. Vi så også en solid oppgang for amerikanske aksjer som tjener på skattekutt og økt proteksjonisme», heter det i månedsrapporten.

Så langt i år har fondet steget 7,9 prosent.

– Europeiske aksjer fremstår billig

«Foreløpig ser det ut til at 2024 blir det beste året for amerikanske aksjer i forhold til europeiske aksjer siden tidlig 1980 tallet», skriver fondet.

Canopus har valgt å øke markedseksponeringen mot europeiske aksjer mot slutten av året, til tross for det negative sentimentet i markedet.

«Det europeiske markedet har, etter vår oppfatning, underprestert. Vi mener det er priset inn så mye negativitet at Europeiske aksjer fremstår billig – både absolutt og relativt. Gitt at det ikke skjer noen uforutsette hendelser, er vi svært positive til aksjemarkedet i nærmeste fremtid og Canopus er godt posisjonert for å være med på en eventuell oppgang», skriver fondet.

Har et øye for kjernekraft

Morrow Bank, Cameco og Nexgen trekkes frem som bidragsytere til avkastningen i November. Både Cameco og Nexgen driver med uraneksport, en komponent i kjernekraft.

«Vi er av den oppfatning av at verden vil trenge kjernekraft for å kunne dekke det økende globale energibehovet fremover. I motsetning til variable fornybare energikilder, er kjernekraft både stabilt og pålitelig. Det virker som aksjemarkedet også begynner å fokusere mer på denne tematikken. Det så vi på aksjekursene til blant annet Cameco og Nexgen i november», skriver fondet.

Positiv til oljeservice til tross for smell

Shelf Drilling var et av selskapene som påvirket avkastningen til fondet negativt i November, drevet av forsinkelser med riggen Barsk og støy rundt integrasjonen av Shelf Drilling North Sea.

«På den positive siden har selskapet nå kun én gjenværende lengre kontrakt med Saudi Aramco, nevnte rigg Barsk er godkjent for operasjon på norsk sokkel og selskapet har annonsert fem nye kontrakter til gode betingelser. Slik det står nå er kontraktsdekningen inn i 2026 anstendig. Vi er positive til sektoren og selskapet ettersom vi tror at hydrokarboner vil være en essensiell del av energimiksen i overskuelig fremtid samtidig som flåten, uten nybygg, blir stadig eldre», heter det i månedsrapporten.