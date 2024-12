Nordmenn eide krypto for 17,3 milliarder

Skattepliktige nordmenn eide i 2023 krypto for 17,3 milliarder kroner, melder Skatteetaten.

Det er mer enn en dobling fra 8,2 milliarder kroner året før.

54.000 nordmenn rapporterte i fjorårets skattemelding at de eide krypto, en oppgang fra 48.150 nordmenn i 2022 og 15.000 i 2020.

– Det har bedret seg over tid, men det er fortsatt for mange som ikke rapporterer inn kryptoeiendeler slik de skal. Husk at du kan endre opplysningene og levere skattemeldingen på nytt i tre år etter innleveringsfristen dersom du har noe å rette opp, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Kontroller

Fra 2026 kan de som driver med vekslings- og oppbevaringstjenester for krypto få rapporteringsplikt til Skatteetaten, såkalt tredjepartsrapportering. Man ønsker så å utveksle opplysninger med utenlandske skattestyresmakter, for å få opplysninger om norske skattepliktige som bruker utenlandske tjenester.

Skatteetaten har også etablert en egen gruppe på tvers av etaten som jobber med krypto, og håper på sikt å få på plass en delvis forhåndsutfylling av kryptoeiendeler i skattemeldingen.

– Informasjonsutveksling av kryptoeiendeler kan bidra til at enda flere nordmenn får bedre hjelp til å melde fra om verdiene sine, og det gjør oss bedre rustet til å utføre målrettede kontroller mot de som ønsker å unndra skatt, sier Schanke Funnemark.

Rapporterer man ikke inn krypto risikerer man tilleggsskatt, og i de mest alvorlige tilfellene vil det bli meldt til politiet.