IT-gigant stuper på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,2 prosent og står i 19.782,47 poeng, mens Dow Jones faller 0,2 prosent til 44.306,07 poeng. S&P 500 stiger 0,1 prosent til 6.056,06 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,23 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,2 prosent til 14,16.

Oracle

Mandag kveld presenterte Oracle kvartalstall som ikke innfridde analytikernes forventninger. Samtidig valgte ledelsen å gå ut med en svak guiding. I årets regnskapsmessige andre kvartal fikk IT-giganten et justert resultat på 1,47 dollar pr. aksje av en omsetning på 14,06 milliarder dollar. Ifølge CNBC var det ventet et justert resultat på 1,48 dollar pr. aksje av en omsetning på 14,1 milliarder dollar.

I inneværende kvartal forventer Oracle å oppnå et justert resultat i størrelsesorden 1,50-1,54 dollar pr. aksje, godt under markedets forventninger på 1,57 dollar pr. aksje. Aksjen stuper 10,0 prosent i åpningsminuttene.

Makro

«Onsdagens inflasjonstall i USA vil gi Fed-medlemmene et siste blikk på prisbildet bør møtet neste uke. Dersom tallene indikerer at disinflasjonsprosessen har stoppet opp vil det trekke i retning av at Fed venter med kutt», skriver Handelsbanken i en rapport.

Tirsdag ble det klart at produktiviteten utenfor jordbrukssektoren i USA økte med 2,2 prosent i tredje kvartal 2024. Ifølge Trading Economics var det i tråd med forventningene.