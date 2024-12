DNB reduserer eierandel i Vow

I slutten av september ble det kjent at Vow planla å hente 250 millioner kroner gjennom en fortrinnsrettsemisjon. Emisjonen ble fulltegnet av hovedaksjonæren DNB og et konsortium med blant annet Christen Sveaas, Arne Blystad, Eirik Must, Øystein Stray Spetalen og Arne Fredly.

Nå har DNB fått redusert sin eierandel i Vow til under 25 prosent som følge av emisjonen, og har dermed falt under flaggegrensen på 25 prosent. Dette opplyser selskapet om i en børsmelding tirsdag.

I den nylig gjennomførte fortrinnsrettsemisjonen tegnet DNB seg for sin pro rata-andel på 42,57 millioner aksjer. Banken mottok verken honorar eller annen form for kompensasjon for sin deltakelse i emisjonen. Garantistene i emisjonen mottok derimot totalt 9,91 millioner nye aksjer som oppgjør for sitt garantihonorar.