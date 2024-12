Wall Street i rødt: Apotekgigant steg kraftig

På tirsdag stengte New York-børsen i rødt over hele linjen der Nasdaq-indeksen falt 0,25 prosent til 19.687,24 poeng, mens Dow Jones falt 0,35 prosent til 44.247,93 poeng. S&P 500 stengte ned 0,30 prosent til 6.034,91 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten var på 4,23 prosent ved stengetid. VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 0,99 prosent.

Bevegelser

Apotekgiganten Walgreens Boots Alliance steg 18,0 prosent etter at det ble innført en kort handelspause tirsdag på grunn av store svingninger. Ifølge Wall Street Journal, som viser til kilder med innsikt i saken, er apotekkjeden i forhandlinger om å selge selskapet til PE-selskapet Sycamore Partners.

Dersom salget gjennomføres, vil Walgreens bli tatt av børs, etter at selskapet tidligere i år ble fjernet fra Dow Jones. Aksjen har hittil falt 57 prosent i 2024

Google-eier Alphabet steg 5,07 prosent som følge av Googles KI-investeringer. Google lanserte sin nyeste kvante-databrikke kalt «Willow» mandag. kveld. Nvidia falt 2,80 prosent etter at Kina åpner etterforskning mot selskapet for mulig brudd på landets lov mot monopol.

Morgan Stanley-analytiker Adam Jonas oppgraderte sitt kursmål på Tesla -aksjen til 400 dollar per aksje fra 310 dollar, skriver CNBC. Aksjen steg 3,03 prosent.

For resten av Magnificent 7-aksjene var det et blandet sentiment. Apple steg 0,41 prosent, mens Microsoft endte ned 0,47 prosent. Amazon falt 0,46 prosent. Meta steg til 0,94 prosent.

Boeing opplyste om at de har gjenopptatt produksjonen av sitt mest populære fly etter en lammende streik som varte i 53 dager. Aksjen steg 4,46 prosent.

Oracle

Mandag kveld presenterte Oracle kvartalstall som ikke innfridde analytikernes forventninger. Samtidig valgte ledelsen å gå ut med en svak guiding. I årets regnskapsmessige andre kvartal fikk IT-giganten et justert resultat på 1,47 dollar pr. aksje av en omsetning på 14,06 milliarder dollar. Ifølge CNBC var det ventet et justert resultat på 1,48 dollar pr. aksje av en omsetning på 14,1 milliarder dollar.

I inneværende kvartal forventer Oracle å oppnå et justert resultat i størrelsesorden 1,50-1,54 dollar pr. aksje, godt under markedets forventninger på 1,57 dollar pr. aksje. Aksjen stupte 6,72 prosent.

Makro

«Onsdagens inflasjonstall i USA vil gi Fed-medlemmene et siste blikk på prisbildet bør møtet neste uke. Dersom tallene indikerer at disinflasjonsprosessen har stoppet opp vil det trekke i retning av at Fed venter med kutt», skriver Handelsbanken i en rapport.