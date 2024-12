Klarna: Får bot på en halv milliard

Det svenske finanstilsynet gir Klarna Bank en anmerkning og en bot på 500 millioner svenske kroner for brudd på hvitvaskingsregler.

Det påpekes imidlertid at bruddene ikke er av en slik karakter at det er grunn til å gi Klarna en advarsel eller tilbakekalle bankens konsesjon.

Undersøkelsene, som er foretatt i tidsrommet mellom 1. april 2021 til og med 31. mars 2022, viser at Klarna har brutt flere sentrale regler, skriver Finansinspektionen (FI) i en pressemelding.

De trekker blant annet frem mangler rundt vurdering av hvordan bankens produkter og tjenester kan brukes til hvitvasking eller terrorfinansiering. I tillegg har banken manglet rutiner og retningslinjer som, for kundene som bruker fakturaproduktet, fanger opp alle situasjoner når tiltak for kundebevisstgjøring iverksettes.

– Regeltolkning og anvendelse

– Hvitvaskingsreglene skal følges. Det er viktig å motvirke risikoen for at virksomheten utnyttes av kriminelle. Våre undersøkelser viser at Klarna ikke har fulgt kravene til blant annet generell risikovurdering, og rutiner og retningslinjer for kundebevisstgjøring. Det er derfor berettiget å gripe inn overfor banken, sier FI-sjef Daniel Barr, i en kommentar.

Presseansvarlig i Klarna, Joel Hedin, forteller til Finansavisen at de har mottatt og nå gjennomgår Finansinspektionens vedtak.

– Det er viktig å presisere at vedtaket gjelder regeltolkning og anvendelse, og ikke faktiske tilfeller av hvitvasking. Vi har hatt en konstruktiv dialog siden utredningen startet i 2022, og ser på dette som en viktig del av det felles arbeidet for en trygg finanssektor, sier han.