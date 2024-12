Ørsted selger for 11,6 milliarder

Ørsted har nå inngått en avtale med Cathay Life Insurance i Taiwan om salg av en 50 prosent eierandel i selskapets havvindpark Changhua 4.

Prislappen er anslått til cirka 11,6 milliarder danske kroner, tilsvarende 18,3 milliarder kroner, som skal betales i 2024 og 2025.

Salgsprisen inkluderer både overtagelse av halvparten av eierskapet, samt en forpliktelse av partnerne til å finansiere 50 prosent av betalingene under EPC-kontrakten for vindparken.

Alle nødvendige regulatoriske godkjenninger er på plass, og transaksjonen ventes gjennomført innen utgangen av året. Ørsted vil selv bli sittende på de resterende 50 prosentene av Changhua 4.

– MIlepæl

Som en del av avtalen vil Ørsted være ansvarlig for å bygge alle deler av EPC-kontrakten for vindparken, og vil også tilby langsiktige drifts- og vedlikeholdstjenester fra sitt senter i Taichung havn.

– Vi er glade for at vi igjen kan bruke vår partnerskapsmodell i Asia-Stillehavsregionen, og fremme utviklingen av havvind i regionen sammen med Cathay, som vi har veldig god erfaring fra å samarbeide med, sier viseadministrerende direktør og kommersiell direktør i Ørsted, Rasmus Errboe, som er fornøyd med avtalen.

– Den markerer nok en viktig milepæl i vårt partnerskaps- og avhendingsprogram, og sikrer videre fremgang i forhold til våre mellomlange og langsiktige mål, påpeker han.

Greater Changhua 4 er for tiden under bygging ved siden av Greater Changhua 2b, som Ørsted eier fullt ut. Den totale kapasiteten på 920 MW for Greater Changhua 2b og 4 er dekket av en 20-årig langsiktig fastprisavtale med det taiwanske halvlederselskapet TSMC.