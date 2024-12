Etter en relativt flat start på dagen, stiger nå Oslo Børs.

Kl. 11 står hovedindeksen i 1.453,08, opp 0,41 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 978 millioner kroner.

Rett opp

Aega stiger 35,73 prosent til 0,53 kroner. Selskapet meldte tirsdag ettermiddag at det har fått en henvendelse fra sin største aksjonær, Svend Egil Larsen, hvor en videre strategi for investeringsselskapet skisseres. Styret mener planen er realistisk og representerer et godt alternativ for videre drift for selskapet og aksjonærene.

Aega på bakgrunn av dette inngått en intensjonsavtale med Larsens selskap Selaco, som vil stille ressurser til rådighet for forvaltningen av selskapets finansielle midler.

Blant de mest omsatte aksjene er det for det meste små bevegelser. Blant aksjene som utmerker seg noe er Grieg Seafood, som klatrer 3,21 prosent til 66,00 kroner, og Avance Gas som styrkes 4,89 prosent til 79,40 kroner.

Kjendisaksjen Nykode styrkes 6,20 prosent til 3,46 kroner. Den er i år en av Norne Securities nyttårsraketter.

I Rødt

Hunter Group faller 10,13 prosent til 0,71 kroner på lav omsetning. Pengene har rent ut og aksjekursen rast for kjendisinvestorenes tank-veddemål. Nå spår DNB Markets mindre enn fem måneder før pengekassen er tom.

Aker Solutions er ned 2,32 prosent til 31,14 kroner. JP Morgan nedjusterer nå aksjen fra overweight til netural, og kutter samtidig kursmålet fra 61 til 40 kroner.

Konkurs

Euronext Growth-noterte Teco 2030 begjærte seg tirsdag kveld konkurs. Aksjen ble sist omsatt for 0,55 kroner.

«Styrevedtaket er enstemmig og skyldes at det ikke lenger er en realistisk mulighet til å skaffe tilstrekkelig kapital til å fortsette driften", står det i børsmeldingen.

Finansavisen har tidligere skrevet om utfordringene selskapet har stått overfor, og at det har vært betydelig usikkerhet knyttet til forutsetningen om fortsatt drift.

Oljeprisen

Brent-oljen med februar-levering er tirsdag morgen opp 0,30 prosent til 72,42 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,28 prosent til 68,78 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 72,15 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Equinor stiger 0,45 prosent til 266,60 kroner, mens Aker BP er opp 0,85 prosent til 225,40 kroner. Vår Energi styrkes 1,43 prosent til 35,52 prosent.