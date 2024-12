Ved lunsjtider onsdag stiger hovedindeksen på Oslo Børs stiger med 0,5 prosent til 1.454 poeng.

Prisen på februarkontrakten for et fat med nordsjøoljen Brent stiger 0,8 prosent til 72,80 dollar, mens januarkontrakten for WTI-oljen stiger 0,9 prosent til 69,20 dollar.

Equinor stiger 0,5 prosent til 266 kroner per aksje. Aker BP stiger 0,8 prosent til 225 kroner, mens Vår Energi faller 0,2 prosent til 35 kroner.

Bevegelser

Havila Shipping melder at det på onsdag har tatt opp et obligasjonslån på 525 millioner. Renten blir på 5 prosent pluss 3 måneders Nibor. Nettoprovenyet fra lånet skal brukes til å betale gjeld på 500 millioner i et datterselskap, som forfaller 30. desember i år. Aksjen faller 0,7 prosent til 2,25 kroner.

Ellers er det en forholdsvis rolig dag på Oslo Børs. Kongsberg stiger 2,3 prosent, Norsk Hydro faller 1,3 prosent, og Mowi stiger 1,7 prosent.

Tirsdag meldte Aega at det hadde fått en henvendelse fra sin største aksjonær, Svend Egil Larsen, hvor en videre strategi for investeringsselskapet skisseres. Styret anser planen som realistisk og er et godt alternativ for videre drift for selskapet og aksjonærene.

Aega på bakgrunn av dette inngått en intensjonsavtale med Larsens selskap Selaco, som vil stille ressurser til rådighet for forvaltningen av selskapets finansielle midler.

Aega-aksjen stiger nest mest på børsen, og er opp 26 prosent til 0,50 kroner.

Odfjell SE melder at det har utøvd kjøpsopsjoner for ytterligere fire kjemikalietankskip. Selskapet har per i dag skipene på langtidsleie. De siste 14 månedene har Odfjell dermed kjøpt syv skip av typen kjemikalietank.

Kjøpsprisen for opsjonene på skipene var rundt 30 prosent lavere enn markedsprisene, melder selskapet som får en kredittfasilitet på 242 millioner dollar (2,7 milliarder kroner) fra et banksyndikat for å gjennomføre oppkjøpet. Fasiliteten blir beskrevet for å ha «gunstige vilkår».

Etter meldingen kom klokken 12 stiger aksjen 0,2 prosent til 108,80 kroner.

Hunter Group faller 9,8 prosent til 0,70 kroner, etter at DNB Markets i en kundeoppdatering spår at selskapet er tomme for penger om under fem måneder, dersom ratene fortsetter å ligge rundt 25.000 dollar om dagen.

JP Morgan har nedjustert Aker Solutions fra overvekt til nøytral, og kutter kursmålet fra 61 til 40 kroner. Aksjen faller 2,1 prosent, til 31,20 kroner.

Eller begjærte Euronext Growth-noterte Teco 2030 seg konkurs tirsdag kveld.

Finansavisen har tidligere skrevet om utfordringene selskapet har stått overfor, og at det har vært betydelig usikkerhet knyttet til forutsetningen om fortsatt drift.

Kjendisaksjen Nykode styrkes 3,4 prosent til 3,70 kroner. Den er i år en av Norne Securities nyttårsraketter.