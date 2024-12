I løpet av november steg hovedindeksen på Oslo Børs 1,6 prosent mens Alfred Berg Gambak gikk opp 1,2 prosent med en aktiv andel på 49,5 prosent. Ifølge forvalterne i Alfred Berg var tredjekvartalsrapporteringen bra, med inntekter som var to prosent over forventningene, mens inntjening pr. aksje for selskapene på hovedindeksen var nesten 14 prosent over forventningene.

Industri, representert ved Kongsberg Gruppen, var sektoren som bidro mest positivt, mens materialsektoren bidro mest negativt, med solide kursfall i både Yara og Borregaard.

Takket være en relativt svak Telenor var kommunikasjonssektoren den nest svakeste sektoren i perioden. Forvalterne minner om at selskapets nye toppsjef, Benedicte Schilbred Fasmer, har sin første måned i desember.

Kongsberg Gruppen viste vei

Aksjene som bidro mest i positiv retning for Gambak i november var Kongsberg Gruppen som steg 13,5 prosent (1,12 prosent på porteføljenivå) og Mowi som klatret 6,8 prosent (0,29 prosent på porteføljenivå). Verst gikk det med Kid som falt 13,5 prosent, noe som tilsvarer 0,47 prosent på porteføljenivå.

Ved månedsskiftet var Kongsberg Gruppen den største posisjonen i Alfred Berg Gambak, med en andel på 9,2 prosent, etterfulgt av DNB (7,8 prosent), Protector Forsikring (6,2 prosent) og Vår Energi (5,6 prosent).

Aksjesjef Leif Eriksrød brukte november til å kjøpe seg opp i Vår Energi, Bakkafrost og Elmera. Samtidig har han redusert posisjonene i Frontline, Stolt-Nielsen og Seadrill.