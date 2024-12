Storeiers plan sendte aksje opp over 20 prosent

Onsdagen på Oslo Børs var preget av oppgang, men mot stengetider flatet utviklingen seg ut, til tross for stigende oljepriser. Da Oslo Børs stengte hadde hovedindeksen steget 0,04 prosent til 1447,70 poeng.

Prisen på februarkontrakten for et fat med nordsjøoljen Brent steg 1,1 prosent til 73 dollar, mens januarkontrakten for WTI-oljen steg 1,4 prosent til 69,50 dollar.

Til tross for oljeprisoppgangen falt Equinor 0,3 prosent til 264 kroner per aksje. Aker BP steg 0,3 prosent til 224 kroner, mens Vår Energi steg 0,2 prosent til 35 kroner.

Bevegelser

Havila Shipping meldte på onsdag at det har tatt opp et obligasjonslån på 525 millioner kroner. Renten blir på 5 prosent pluss 3 måneders Nibor. Nettoprovenyet fra lånet skal brukes til å betale gjeld på 500 millioner i et datterselskap, som forfaller 30. desember i år. Aksjen falt 0,7 prosent til 2,25 kroner.

Tirsdag meldte Aega at det hadde fått en henvendelse fra sin største aksjonær, Svend Egil Larsen, hvor en videre strategi for investeringsselskapet skisseres. Styret anser planen som realistisk og er et godt alternativ for videre drift for selskapet og aksjonærene.

Aega på bakgrunn av dette inngått en intensjonsavtale med Larsens selskap Selaco, som vil stille ressurser til rådighet for forvaltningen av selskapets finansielle midler.

Aega-aksjen steg nest mest på børsen, med en oppgang på 22,1 prosent 0,48 kroner.

Odfjell SE meldte at det har har utøvd kjøpsopsjoner for ytterligere fire kjemikalietankskip. Selskapet har per i dag skipene på langtidsleie. De siste 14 månedene har Odfjell dermed kjøpt syv skip av typen kjemikalietank.

Kjøpsprisen for opsjonene på skipene var rundt 30 prosent lavere enn markedsprisene, melder selskapet som får en kredittfasilitet på 242 millioner dollar (2,7 milliarder kroner) fra et banksyndikat for å gjennomføre oppkjøpet. Fasiliteten blir beskrevet for å ha «gunstige vilkår».

Etter meldingen kom klokken 12 falt aksjen 0,7 prosent til 107,80 kroner ved stenging.

Ellers kan det meldes at blant aksjene med høyest omsetning falt Norsk Hydro 1,4 prosent, Kongsberg steg 1,1 prosent, Frontline falt 2,8 prosent, og Mowi steg 1,6 prosent.

Hunter Group falt 11,1 prosent til 0,70 kroner etter at DNB Markets i en kundeoppdatering spådde at selskapet ville være tomme for penger om under fem måneder dersom ratene fortsetter å ligge rundt 25.000 dollar om dagen.

JP Morgan nedjusterte Aker Solutions fra overvekt til nøytral, og kuttet kursmålet fra 61 til 40 kroner. Aksjen falt 2,5 prosent til 31,10 kroner.