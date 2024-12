Kistefos krever 3,72 mrd. i erstatning etter Solstad-konflikten

Christen Sveaas' investeringsselskap, Kistefos, går rettens vei mot Solstad Offshore, Aker Capital og Pareto Securities etter det de mener er grov forskjellsbehandling av aksjonærer i forbindelse med refinansieringen av Solstad Offshore tidligere i år.

Kistefos, sender onsdag ut et brev til medaksjonærer i Solstad Offshore med invitasjon til å bli med på en rettslig kamp for å vinne tilbake 3,72 milliarder kroner.



Årsaken er slik Kistefos skriver selv:

«Kistefos mener at Solstad-flåten ble overført til en betydelig underpris, og at aksjonærfellesskapet er blitt urimelig forskjellsbehandlet til fordel for Aker Capital og AMSC.»

Søksmålene, som opprinnelig var ment å føres som gruppesøksmål, vil nå gå som separate rettssaker etter at Kistefos ikke fikk tingrettens godkjennelse. Kistefos håper imidlertid andre aksjonærer kan tiltre sakene gjennom reglene for subjektiv kumulasjon.

Aksjonærene ble økonomisk skadelidende

Ifølge Kistefos ble rundt 77 prosent av aksjonærene i Solstad Offshore økonomisk skadelidende som følge av transaksjonen, hvor verdier angivelig ble overført til fordel for Aker og Kjell Inge Røkke:

«Kistefos krever derfor erstatning fra styremedlemmer og daglig leder i Solstad Offshore og Aker Capital for tapet som aksjonærene i Solstad Offshore er påført som følge av forskjellsbehandlingen og verditapet i Transaksjonen. Kistefos krever også erstatning fra Solstad Offshores finansielle rådgiver, Pareto, som ga Solstad Offshore råd om transaksjonen.» skriver Kistefos i brevet.

Konsernsjef Lars Peder Solstad i Solstad Offshore har tidligere avvist kritikken. Han påpeker at refinansieringen, som inkluderte Akers betydelige investering, var nødvendig for å unngå at långivere overtok kontrollen over selskapet. Alternativet kunne ha ført til at aksjonærene mistet alt.

Kistefos har også tidligere vært klar på at det har dreid seg om en «direkte overføring av verdier og kontroll til Aker», mens Solstad Offshore tappes for fire til seks milliarder:

«Om man tar hensyn til fremtidig inntjening og verdistigning på flåten kan dette over tid muligens dreie seg om så mye som 10 milliarder kroner. Det finner vi oss ikke i» skrives det på solstadskandalen.no.