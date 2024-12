Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen fredag:

Boligprisene vil stige voldsomt neste år etter lettelsen i utlånsforskriften. Det tror Handelsbanken Capital Markets og makroøkonom Karine Alsvik.

På landsbasis venter de at prisveksten vil dobles til 11,5 prosent. I Oslo ventes prisveksten å nær tredobles til 14,4 prosent. – Boligprisveksten blir eksplosiv, sier Alsvik.

Eiendomsinvestor Kurt Mosvold selger med tap til svenske på oppkjøpsraid. Mosvold bladde opp og endte som storeier da Arctic-syndikatet Kraftsenteret Invest lå nede for telling, nedsyltet i gjeld.

Nå må han selv kapitulere og ta tap ved å selge eiendommen Rigedalen 5 i Kristiansand til Public Property Invest, med den svenske eiendomsprofilen Ilija Batljan i spissen.

Christen Sveaas anklager Pareto Securities for å ha gått Akers ærend i stedet for å opptre som Solstad Offshores finansielle rådgiver ved refinansieringen av Solstad.

I et brev til aksjonærene fra Sveaas-selskapet Kistefos hevdes det at Pareto tilpasset sine råd til det beste for Aker Capital og til skade for Solstad Offshore og aksjonærfellesskapet.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om strømprisen.

Den ekstreme prisøkningen vi har hatt et par dager nå, ventes å avta allerede over helgen. For første kvartal tror ekspertene på en snittpris på 75 øre pr. kilowattime i Sør-Norge. Det er altså ingen grunn til panikk, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Norge: SSB konjunkturtendenser, kl. 08.00, pressekonf. kl. 09.00

Japan: Tankan-indeks 4. kv., kl. 00.50

UK: GfK forbrukertillit desember, kl. 01.01

Finland: BNP oktober, kl. 07.00

Finland: Inflasjon november, kl. 07.00

Sverige: Arbeidsledighet november, kl. 08.00

Tyskland: Handelsbalanse oktober, kl. 08.00

Tyskland: Engrospriser november, kl. 08.00

UK: BNP oktober, kl. 08.00

UK: Handelsbalanse oktober, kl. 08.00

UK: Industriproduksjon oktober, kl. 08.00

Frankrike: Inflasjon november endelig, kl. 08.45

Spania: Inflasjon november endelig, kl. 09.00

ØMU: Industriproduksjon oktober, kl. 11.00

USA: Eksport- og importpriser november, kl. 14.30

Russland: BNP 3. kv. endelig, kl. 17.00

Annet:

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00

Ekskl. utbytte:

Himalaya Shipping