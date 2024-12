Aksjehandelen i USA har tatt av etter at Donald Trumps vant presidentvalget i november, skriver Financial Times og støtter seg på tall fra børsoperatøren Cboe Global Markets.

Disse viser at handelen i amerikanske aksjer steg hele 38 prosent i november fra samme måned i fjor og til nivåer ikke sett siden meme-euforien tidlig i 2021. Og handelen hittil i desember ligger fortsatt over snittet for året.

– Nådd et utrolig nivå

Oppsvinget har truffet alt fra retail-meglerhus som Interactive Brokers og Robinhood til de institusjonelle storbankene JPMorgan Chase og Citigroup, og kommer naturligvis med en forventning om at Trump vil innta en mer næringslivsvennlig tilnærming når han inntar Det hvite hus i januar neste år.

– Investorinteressen har nådd et utrolig nivå de siste månedene, og jeg tror ikke det å snu om kalenderen til 2025 kommer til å endre på det, sier påtroppende Charles Schwab-sjef Rick Wurster til avisen.

JPMorgans trading-inntekter i fjerde kvartal ventes ifølge Financial Times å stige over 15 prosent fra samme periode i fjor, og vil i så fall overgå forventningene før valget på 5 prosent vekst. Citigroup anslår 19 prosent inntektsvekst.

Robinhood-eksplosjon

I Robinhood, et populært nettbasert meglerhus blant yngre investorer, steg aksjevolumene 16 prosent mellom oktober og november, mens kryptovolumene smalt opp drøyt 500 prosent. I Interactive Brokers steg volumene i aksjehandelen 17 prosent i samme periode.

Robinhood-aksjen har nesten doblet seg de siste tre månedene, mens Interactive Brokers er opp 47 prosent.

– Volumene eksploderte på valgdagen. Vi begynte å se enorme volumer i kryptomarkedet, og aksjer som Tesla bare skjøt fart både i volum og kurs, sa Robinhoods meglersjef Steve Quirk ifølge avisen fortalte på selskapets investorkonferanse forrige uke.