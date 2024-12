Noe tradisjonelt nyttårsrally på Oslo Børs – som gjerne inneholder noen friske kursoppganger, særlig for noen av inneværende års børstapere – har vi ingen tro på. Investorene på Oslo Børs mangler impulser, nå som alle tredjekvartalstallene er levert, oljeprisen vaker litt over 70-tallet og kapitalforvaltere, med rette, tar ned sine posisjoner inn mot det nye børsåret.

Der venter umiddelbart USAs kommende president, Donald Trump, med innføringen av massive tollsatser, noe som antagelig vil gi brede rystelser, også på vår egen børs. Hva som vil bli meldt fra Washington, bekymrer allerede, noe vi også ser i form av svært så lave annenhåndsomsetningsvolumer på Oslo Børs til desember å være.

Hovedindeksen på Oslo Børs ligger rett under 1450-streken, og er med det ned ikke fullt to prosent siste uke. Det gir en årsoppgang på litt under elleve prosent. Tilsvarende børstrend ser vi på Wall Street, der den ledende referanseindeksen S&P 500 siste uke også er på minussiden.

Investorene skyr spesielt energiaksjer. Her hjemme har de i snitt falt rundt seks prosent i år, og det illustrerer hvor stor usikkerheten fortsetter å være særlig mot neste års oljeprisutvikling.

Oljemarkedet er fortsatt vel forsynt, meldte Det internasjonale energibyrået (IEA) denne uken. IEA frykter et potensielt omfattende globalt tilbudsoverskudd i 2025 i en verden med flere tollinngripende tiltak. Investorenes oljeusikkerhet setter også et tydelig press på tankrederiene. Frontline er ned ti prosent bare i løpet av den siste handelsuken, og siden kurstoppen ble nådd i slutten av mai har Frontline-kursen falt godt over 40 prosent.

Når bare få børsdager gjenstår av 2024, spår vi at siste ukes handelsmønster fortsetter. Det betyr stadig lavere handelsvolumer, og kurser som er under forsiktig press i ly av investorenes tiltagende makro- og oljeprisusikkerhet.

De får heller ikke noe drahjelp av offensive børsspådommer. Selv om Den europeiske sentralbanken stadig iscenesetter nye rentekutt, spår bl.a. snittet av alle aksjestrategene som Bloomberg har snakket med, en opptur for europeiske aksjer på bare tre prosent det neste året.

Derfor tror vi det kan være lurt for norske investorer å trå varsomt på Oslo Børs i tiden som kommer.