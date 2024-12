Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,5 prosent og står i 20.002,65 poeng, mens Dow Jones stiger 0,1 prosent til 43.958,82 poeng. S&P 500 stiger 0,3 prosent til 6.071,60 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,36 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 3,3 prosent til 13,46.

Broadcom stiger hele 17,3 prosent etter at selskapet la frem kvartalstall som var bedre enn forventet. Ifølge CNBC meldte ledelsen at AI-inntektene har økt med 220 prosent det siste året.

Importprisindeksen i USA økte med 0,1 prosent på månedsbasis i november. Ifølge Trading Economics var det ventet en nedgang på 0,2 prosent.

«Selv om det har vært en god strøm av solide arbeidsmarkedstall, er Fed sensitive til ethvert tegn til svekkelse av arbeidsmarkedet. Et kutt fra den amerikanske sentralbanken er bredt forventet neste uke, og i går kunne både den europeiske sentralbanken og den sveitsiske by på rentekutt, sistnevnte med overraskende 50 basispunkter», skriver Handelsbanken i en rapport.