Trump er tilbake – og hvorfor stiger aksjer?

Valgseieren til Donald Trump var overraskende solid. Til tross for en krevende personlighet er det lett å konkludere med at han traff bra på sine fanesaker og har indikert stor vilje til å gjennomføre reelle politiske endringer. Den solide valgseieren gir således et klart mandat fra velgerne om å sette i gang reformer. Disse reformene handler i stor grad om å effektivisere og minimere statens virksomhet og inngripen både i næringslivet og i folks hverdagsliv. De nøkkelpersonene som så langt har blitt offentliggjort i Donald Trumps administrasjon, viser at dette er personer med klare synspunkter og en klar agenda. Teslaeieren Elon Musk er den klart mest profilerte, men også valget av vaksinekritikeren Robert Kennedy jr. som helseminister er et kraftig signal om at det vil komme tydelige endringer.

Stikkord: Dereguleringer

Ja, for dereguleringer er en kjernestrategi for Donald Trump-regimet. Det grunnleggende synet er at reguleringer tar bort personlig frihet og hindrer vekst og initiativ. I tillegg går det bort mye ressurser både på statlig nivå og på selskapsnivå på reguleringer, rapportering og overvåkning. Her har byråkratiet i EU blitt trukket frem som et eksempel på hvor ille det kan gå. Deregulering og effektivisering av offentlig sektor henger derfor nøye sammen. Færre skal rett og slett jobbe i offentlig sektor. I et stramt amerikansk arbeidsmarked kan dette dessuten tilføre arbeidskraft til privat sektor. Nedskaleringen av offentlig sektor skal videre legge til rette for de signaliserte skattelettelsene. Hele tankegangen rundt reformene av statsapparatet minner om et forsøk på å restrukturere et selskap: Erkjenn problemene – og gå hardt til verks. Slik sett var hele valgkampen fra Donald Trumps side et forsøk på å peke på hindringene dagens organisering av staten skaper for vekst og innovasjon, samt peke på hvilke tiltak som må gjennomføres for å bedre dagens situasjon betydelig.