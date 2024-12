Boeing og Lockheed Martins romfartssamarbeid, United Launch Alliance (ULA), planlegger å oppgradere en versjon av selskapets Vulcan-rakett for å kunne utfodre Elon Musks SpaceX i markedet for satelittoppskytninger, ifølge Reuters som viser til uttalelser fra selskapets konsernsjef.

Reuters skriver at satelittoppskytninger i lav jordbane (LEO) blir stadig mer lukrativt, drevet av at Elon Musks Starlink internettjeneste. ULA ønsker nå å utvikle en Vulcan-modell spesifikt for dette markedet.

«Vi har nylig gjennomført en stor handelsstudie rundt hva vi ønsker å ha for å være konkurransedyktige i et fremtidig LEO-marked», sier ULA-sjef Tory Bruno til Reuters.



ULAs Vulca-rakett er drevet av motorer fra Jeff Bezos Blue Origin, og er designet primært for å møte Pentagons krav til oppdrag i forskjellige baner rundt jorden.

SpaceX' Starship, som er under utvikling, er primært ment for bemannede romferder til månen og Mars, men selskapet har planer om å bruke fartøyet til å sende opp store partier med Starlink-satelitter i lav jordbane.

ULA venter å bli ferdig med Vulcan-varianten i samme tidsrom som det mener at Musk kan klare å ha Starship klart til LEO-oppskytninger, noe Reuters mener kan være fra flere måneder til over et år frem i tid.

Amazon prøver på sin side å utfordre Starlink gjennom sitt eget Kuiper-system, og har allerede booket flere oppskytninger med ULA, skriver Reuters.