Blir det samba i 2025?

Etter to utrolige år for de brede globale aksjemarkedene skulle det bare mangle at stadig flere spår magrere avkastning neste år. To kanonår på rad hører til sjeldenhetene. Tre på rad vil være vanvittig.

Høye verdsettelser begynner å bli en alvorlig utfordring, ifølge analytikere. PE-multipler har ekspandert 20–30 prosent de siste par årene og har drevet mye av oppgangen.

Men nå, endelig, ventes det at investorene vil bry seg mer om inntjeningsveksten, og da kan man neppe vente mer enn rundt fem prosent markedsavkastning i 2025. Med slike utsikter bør man tenke seg nøye om for å treffe de beste sektorene og geografiene.

Forvaltere og investorer virker for tiden å være uvanlig lite samstemte i om USA skal fortsette å overprestere eller om det er billigere aksjer i Europa eller Kina som skal få skinne.

Men på lengre sikt skal det mye til at det amerikanske aksjemarkedet klarer å opprettholde så høy årlig gjennomsnittavkastning som det har gjort de siste 15 årene. Morningstar tror USA bare vil gi 3,3 prosent årlig det neste tiåret, mens flere andre markeder som prises langt billigere i dag forventes å gi bedre avkastning.

Og for den eventyrlystne kan det være aktuelt å se sørover. For på toppen av listen troner Brasil, med en forventet årlig avkastning på 12,5 prosent.

Rentene øker fortsatt

Latin-Amerika har vært den dårligste regionen i aksjemarkedene i 2024 og har ikke fått være med på festen der USA ledet an. Ibovespa-indeksen i det brasilianske finanssenteret São Paulo er ned syv prosent hittil i år og har bare gitt 11 prosent samlet avkastning de siste fem årene. Banco Santander hadde på forhånd spådd 20 prosent avkastning i år og de fleste store bankene delte denne optimismen.

Men Brasil sliter med vedvarende høy inflasjon som har tvunget sentralbanken til å fortsette med renteøkninger i en periode der de fleste andre land (utenom Norge) har begynt å kutte. Denne uken ble styringsrenten økt med et helt prosentpoeng til 12,25 prosent, og det ble varslet videre økning til 14,25 prosent innen mars neste år om nødvendig.

Investorene er også blitt skremt av den politiske risikoen, et vedvarende problem for fremvoksende markeder. Særlig gjelder dette myndighetenes innblanding i to av børsgigantene de er medeier i, oljeselskapet Petrobras og gruveselskapet Vale.