Nøkkeltall, riksrett og kommende rentedommer preger Asia-børsene

Det er bredt fall på børsene i Asia mandag morgen. Senere denne uken legger både Bank of Japan og Peoples Bank of China frem sine rentebeslutninger.

Den japanske sentralbanken holder trolig renten i ro når den offentliggjør sin beslutning på torsdag. Fra Kina er det ventet rentedom fredag.

I Japan faller Nikkei 0,10 prosent, og den bredere Topix-indeksen svekkes 0,30 prosent

Shanghai Composite i Kina klatrer derimot 0,08 prosent, mens CSI 300 er ned 0,40 prosent, og Hang Seng i Hongkong går tilbake 0,62 prosent.

Kineserne har mandag lagt frem en rekke nøkkeltall. Industriproduksjonen endte på årsbasis i november på 5,4 prosent, mens det på forhånd var ventet en oppgang på 5,3 prosent.

Landets detaljhandel steg i forrige måned 3,0 prosent sammenlignet med samme periode året før. Det var langt under økonomenes forventninger på 4,6 prosent.

Den kinesiske arbeidsledigheten var uendret på 5,0 prosent, noe som var akkurat som forventet.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,31 prosent. Lørdag besluttet nasjonalforsamlingen i Sør-Korea å stille president Yoon Suk-yeol for riksrett etter at han for drøyt to uker siden innførte militær unntakstilstand i landet. Han har nå umiddelbart mistet alle fullmakter, og er erstattet av statsminister Han Duck-soo, som skal fungere som president inntil videre.

Nifty 50 i India faller 0,36 prosent, og S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 0,56 prosent. Straits Times i Singapore løftes 0,21 prosent.