Fredagens kursfest fortsetter på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,5 prosent og står i 20.031,34 poeng, mens Dow Jones stiger 0,1 prosent til 43.866,92 poeng. S&P 500 stiger 0,3 prosent til 6.069,19 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,38 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 3,0 prosent til 14,23.

Broadcom

Fredag steg Broadcom-aksjen over 24 prosent etter at selskapet la frem kvartalstall som var bedre enn forventet, og passerte dermed en markedsverdi på én billion dollar for første gang i selskapets historie.

Ifølge CNBC meldte ledelsen at AI-inntektene har økt med 220 prosent det siste året. Kort tid etter at mandagens handel tok til stiger aksjen ytterligere 4,4 prosent.

Rentekutt

Denne uken er det et nytt rentemøte i den amerikanske sentralbanken, og Handelsbanken forventer at det blir meldt om et rentekutt på 25 basispunkter, til intervallet 4,25-4,50 prosent. Kuttforventningene tiltok etter den siste amerikanske arbeidsmarkedsrapporten.

«Selv om det er helt tydelige forventninger om at Fed vil komme til å kutte renten på onsdagens rentemøte, spekuleres det nå i større og større grad at kuttet kan bli av det haukete slaget, nemlig komme ifølge med signaler om at videre rentekutt er mindre sikkert enn tidligere», skriver DNB Markets i en rapport.