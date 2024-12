Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag:

Norconsult har steget til himmels på børs etter noteringen i november i fjor. Nå sitter hele 104 ansatte på aksjeverdier for over 10 millioner kroner hver.

Selskapet er Norges største for rådgivende ingeniører, og det ble børsnotert til en aksjekurs på 19 kroner. Nå handles aksjen til over 41 kroner, som gir en avkastning på 125 prosent inkludert utbytte.

Rasmussengruppen kjøper seg opp til nesten 90 prosent i det børsaktuelle selskapet Shearwater. Det skjer ved at de overtar nesten alle aksjene til Schlumberger, nest største eier i seismikkselskapet, og ved at et lån konverteres til aksjer.

Dermed øker Rasmussengruppen fra 77 prosent til nær 89 prosent i Shearwater. Med lånet som konverteres, reduseres også Shearwaters gjeld med 110 millioner dollar.

Eiendomsarving Peder Rye Lier, som meldte flytting til Sveits i 2021, har solgt en nyrenovert villa på Bygdøy i Oslo for 82 millioner kroner. Dette er årets tredje største boligsalg. Kjøperen er grusmilliardæren Kristian Holth fra Kongsvinger.

Den 500 kvadratmeter store villaen skal ha blitt pusset opp til en meget høy standard, og har blant annet fått svømmebasseng og lysthus med underjordisk bod i hagen.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om «beredskapsvenn», som er kåret til årets ord av Språkrådet. Nationen er overbegeistret og stjeler ordet når de skriver at de «kårer alle norske bønder til fremragende beredskapsvenner av hele den norske befolkningen».

Vi betakker oss. Bøndene er ikke våre beredskapsvenner. Det er mer enn mat nok, og skulle det mangle en ribbeskrott, får vi vel spise laks noen dager, skriver Hegnar.

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify