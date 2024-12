De fleste børsene i Asia svekkes tirsdag morgen, i påvente av en drøss rentedommer denne uken.

Fra den amerikanske sentralbanken er det ventet et rentekutt på 0,25 prosentpoeng når de presenterer sin beslutning onsdag kveld.

Senere denne uken legger også både Bank of Japan og Peoples Bank of China frem sine rentebeslutninger. Den japanske sentralbanken holder trolig renten i ro når den offentliggjør sin beslutning på torsdag, mens det fra Kina er det ventet rentedom fredag.

I Japan faller Nikkei 0,09 prosent, og den bredere Topix-indeksen er ned 0,10 prosent.

– Denne uken vil sannsynligvis være den siste aktive uken i dette året. Et rentekutt er stort sett priset inn for Fed, og det er også alt annet enn sikkert at Bank of Japan vil opprettholde status quo», sier Wong KOK Hoon i Maybank Securities til Bloomberg News.

Yenens raske nedgang mot 155 mot dollaren den siste uken har fått strateger til å advare om at ytterligere svakhet kan legge press på den japanske sentralbanken for å heve rentene. Traderne priser ifølge Bloomberg imidlertid inn mindre enn en 20 prosent sannsynlighet for at dette skjer.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,76 prosent, mens CSI 300 derimot klatrer 0,27 prosent. Hang Seng i Hongkong går tilbake 0,64 prosent.

Kinesiske myndigheter vil ifølge Reuters nå at de vil opprettholde sitt vekstmål på «rundt 5 prosent» for 2025. For budsjettunderskuddet er det satt et mål på 4 prosent, en økning fra tidligere 3 prosent.

Det meldes også at mer økonomisk stimulanse skal finansieres gjennom utstedelse av spesielle obligasjoner som er utenfor budsjettet.

I Sør-Korea er Kospi ned 1,25 prosent, Nifty 50 i India svekkes 0,86 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes 0,78 prosent. Straits Times i Singapore faller 0,51 prosent.