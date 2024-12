Nvidia straffes på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,5 prosent og står i 20.069,75 poeng, mens Dow Jones faller 0,5 prosent til 43.510,24 poeng. S&P 500 faller 0,5 prosent til 6.043,63 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,40 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 2,7 prosent til 15,08.

Nvidia

Mandag falt Nvidia 1,8 prosent og kort tid etter at tirsdagens handel tok til falle den ytterligere 2,6 prosent. Siden toppnoteringen på 148,88 dollar (sluttkurs) i forrige måned har aksjen falt over ti prosent.

Makro

Nye tall viser at detaljhandelsomsetningen i USA økte med 0,4 prosent på månedsbasis i november. Ex. kjøretøysalg var oppgangen på 0,2 prosent.

Ifølge Trading Economics var det ventet en oppgang på henholdsvis 0,5 prosent og 0,4 prosent.