Har tryglet om støtte: Staten låner Morrow 1,5 milliarder

Morrow får låne 1,5 milliarder kroner av Innovasjon Norge, som selskapet tidligere har søkt om etter at styret i Innovasjon Norge behandlet lånesaken i dag. NRK meldte først om saken.

– Dette er en løsning som ivaretar god risikofordeling mellom partene, sier kommunikasjonsrådgiver Kjetil Svorkmo Bergmann til Finansavisen.

De 1,5 milliardene består av tre lån godkjent av styret i Innovasjon Norge. Det ene er et risikolån på inntil 400 millioner kroner fra Grønn industrifinansiering, mens de to andre lånene på 500 og 600 millioner gis til markedsmessige vilkår.

I pressemeldingen som etter hvert dukket opp fra Innovasjon Norges ble lånene begrunnet med at «batteriproduksjon er svært kapitalkrevende og har en lang oppstartstid». Videre skriver Innovasjon Norge at Morrow har «potensial til å bli en ledende produsent av battericeller, med betydelige ringvirkninger for verdikjeden i batteriindustrien i Norge».

Sjef i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, sier de er fornøyde med å kunne tilby lånene. Han bemerker også at de skal «betales tilbake med renter over tid», og at lånene vil gi Morrow grunnlaget det trenger for å hente inn mer privat kapital.



Morrow-sjef Lars Christian Bacher sier han opplever at Innovasjon Norge har gjort en grundig gjennomgang av prosjektet. Han sier også at Morrow forsetter å utvikle selskapet industrielt gjennom oppstart av storskala LFP-produksjon fra andre kvartal i 2025.