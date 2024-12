Faller for 9. dag på rad - ikke skjedd siden 70-tallet

I 21-tiden er alle indeksene røde på Wall Street. Teknologiindeksen Nasdaq går ned 0,39 prosent til 20.094,38. Industritunge Dow Jones faller 0,81 prosent til 43.361,66. Den brede S&P 500 faller 0,53 prosent til 6.041,75.

Om nedturen holder seg, blir det niende dag på rad med fall på Dow Jones. Det har ikke skjedd siden 1978, ifølge CNBC.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,383 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 3,9 prosent til 15,26.

Nye tall viser at detaljhandelsomsetningen i USA økte med 0,4 prosent på månedsbasis i november. Ex. kjøretøysalg var oppgangen på 0,2 prosent.

Ifølge Trading Economics var det ventet en oppgang på henholdsvis 0,5 prosent og 0,4 prosent.

Aksjer

De seneste dagers vinner har vært databrikkeselskapet Broadcom, som presenterte sterke kvartalstall fredag. Oppgangen var på 24 prosent fredag og 11 prosent mandag, men tirsdag tar investorene en pustepause og aksjen faller 5,5 prosent.

Mandag falt Nvidia 1,8 prosent, og tirsdag er fallet på ytterligere 1,7 prosent. Siden toppnoteringen på 148,88 dollar (sluttkurs) i forrige måned har aksjen falt over ti prosent.

Tesla har masse strøm igjen på batteriet. Etter en sterk oppgang på 6 prosent mandag, fortsetter aksjen opp 2,3 prosent tirsdag.

Det er marginale utslag hos de andre Magnificent 7-aksjene. Apple er opp 0,8 prosent, Microsoft er opp 0,4 prosent, Meta er ned 0,7 prosent, Amazon er ned 0,4 prosent og Alphabet er opp 0,1 prosent.

Honda vurderer å gå sammen med Nissan for å skape et av verdens største bilselskap. Sammen med Mitsubishi vil de produsere over åtte millioner biler årlig. Honda-aksjen stiger 1,4 prosent på nyheten.