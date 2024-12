Ny REC-smell: silisium innfridde ikke kvalitetskravene

Silisiumprodusenten REC Silicon har blitt informert fra en potensiell kunde om at kvaliteten på deres silisium ikke innfrir kravene deres. Dette skjer etter en test fullført av en uavhengig tredjepart tidligere i desember.

Selskapet skriver at kvalitetsbommen skyldes urenheter i materialet. Lavere-enn-ventet krystalliseringsnivåer og færre produserte barrer bidro til at kunden anslo materialet til å være for dårlig.

Selskapet er i samtaler med kunden for å utforske mulighetene for å gjennomføre en ny test med forbedret materiale og forbedrede prosesser ved fabrikken i Moses Lake. Det er ikke klart når dette vil finne sted.

På bakgrunn av den mislykkede testen, vurderer selskapet flere strategiske alternativ. Dette inkluderer operasjonelle justeringer, reforhandlinger av kontrakter og andre tiltak. Selskapet fortsetter arbeidet med å sikre ytterligere finansieringsløsninger.

Aksjen er opp 22 prosent på en uke, men falt 8,7 prosent tirsdag. Hittil i 2024 er nedgangen på hele 60 prosent.