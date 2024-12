Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen onsdag:

John Fredriksen flytter fra London på grunn av nye skatteregler for utenlandske statsborgere, og han har allerede lagt ned det mangeårige hovedkontoret i Sloane Square.

Hvor Fredriksen velger å bosette seg, avgjøres i løpet av den nærmeste tiden. Etter hva Finansavisen forstår, skal valget stå mellom Dubai, Monaco, Sveits, Kypros, Hellas og Italia.

Peter Hermanrud traff blink med shippingshortene. For tre uker siden avslørte han at han hadde satset på kursfall for Frontline, Hafnia, Golden Ocean og Wallenius Wilhelmsen.

Den seneste måneden er Frontline ned 27 prosent, Golden Ocean ned 25 prosent og Wallenius Wilhelmsen ned 16 prosent, mens Hafnia er opp 5 prosent. I snitt har aksjene falt 16 prosent, og Hermanruds gevinst kan være på rundt 10 millioner kroner.

«Det er bare én ting å gjøre. Kutt de føkkings kablene.» Det sa Øystein Stray Spetalen da strømprisen var på opptil 13 kroner pr. kilowattime på det verste. Tor Reier Lilleholt, analysesjef i kraftselskapet Volue Insight, mener imidlertid at dette ikke vil hjelpe.

Lilleholt har regnet på priseffekten, og sier at kraftmarkedet vil klare seg bra med og uten kablene, fordi de bare utgjør en marginal del av utvekslingskapasiteten. Han legger også til at hvis vi får færre strømkabler, vil vi ikke ha nok basiskapasitet.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Ruter, som driver kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Nylig kunne Ruter fortelle at de skal gjennomføre et testopplegg med fem selvkjørende kjøretøy i Groruddalen, og de regner med at det vil koste 20 millioner kroner.

Dette er penger rett ut av vinduet. Rett i dass. Vi synes 20 millioner kroner er mye penger, og Ruter kan like godt brenne dem på torget, skriver Hegnar.

