Meglerhus ser 95 prosent nedside i Tesla

Det absolutt mest pessimistiske meglerhuset som dekker Tesla-aksjen er New York-baserte GLJ Research, som har kursmål 24,86 dollar.

Til sammenligning er det nest mest pessimistiske meglerhuset BNP Paribas Exane med kursmål 116 dollar.

Aksjen stengte på 479,86 dollar på tirsdag, som impliserer at GLJ ser 94,8 prosent nedside i Tesla.

Analytiker Gordon L. Johnson hevder aksjeutviklingen i Elon Musk-selskapet er «manipulert».

«Mange av våre sell-side-kolleger mener oppgangen i Tesla-aksjen er et resultat av bedre fundamenter (AI + roboter etc.), men neste skritt for aksjen er utmattelse», skriver Johnson.

Gigantisk skvis

Han mener såkalte 0DTE-opsjoner (Zero Days to Expiration), altså opsjoner som utløper samme dag som de handles, fører til en kasino-lignende mentalitet i aksjemarkedet og i Tesla. Bruken av slike opsjoner har skutt i været de siste årene.

«Data viser at Teslas aksjeutvikling hovedsakelig er et biprodukt av aktivitet i opsjonsmarkedet... ikke selskapets fundamentale verdi», skriver GLJ-analytikeren.

Dataene han viser til er forskjellen på ulike Tesla-opsjoner, hvor hovedpoenget er at market makers blir tvunget til å kjøpe Tesla-aksjer for å fjerne risikoen i sine egne bøker når de selger disse populære opsjonene til kunder.

– Kan være nært

Fredag utløper 116.483 Tesla-kjøpsopsjoner med innløsningskurs på 500 dollar, ifølge analytikeren. Dersom Tesla-aksjen ikke når 500 dollar innen dagen, tror han aksjen vil slite seg ut, ettersom tradere avvikler posisjonene sine og at market makers deretter må justere bøkene sine på en negativ måte for aksjekursen.

«Kort sagt, dynamikken som er diskutert ovenfor tyder på at en reversering av Tesla-aksjen kan være nært forestående, da tradere begynner å avvikle posisjonene sine, noe som tvinger market makers til å justere sine delta-sikringer (dvs. aksjene i Tesla som de måtte kjøpe for å møte overdreven etterspørsel etter kjøpsopsjoner, journ. anm.) nedover», konkluderer Johnson.