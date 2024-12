Frykten avtar før kveldens rentedom fra Fed

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq og S&P 500 falt 0,1 prosent mens Dow Jones er opp 0,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,40 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 2,5 prosent til 15,47.

Nvidia stiger 2,4 prosent etter flere dager med kursfall.

Fed

«Alles øyne mot rentebeskjeden fra Fed i kveld: Det er bredt forventet at den amerikanske sentralbanken følger på med et nytt rentekutt på 25 basispunkter, til intervallet 4,25-4,50 prosent. Kuttforventningene tiltok etter den siste amerikanske arbeidsmarkedsrapporten», skriver Handelsbanken i en rapport.

Makro

USAs driftsbalanse endte på minus 310,9 milliarder dollar i tredje kvartal. Ifølge Trading Economics var det ventet en driftsbalanse på minus 284 milliarder dollar.

Samtidig har det blitt kjent at boligbyggingen i USA falt 1,8 prosent på månedsbasis i november, til en sesongjustert årstakt på 1,29 millioner boliger. Her var det ventet en årstakt på 1,34 millioner boliger.

Antall nye boligbyggingstillatelser økte 6,1 prosent på månedsbasis til en årstakt på 1,505 millioner.