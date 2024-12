Ladesystemselskapet Zaptec melder om to innsidekjøp onsdag ettermiddag.

Administrerende direktør Kurt Østrem har gjennom Østrem Invest kjøpt 120.000 aksjer i selskapet, til en snittpris på 9,47 kroner. Med det eier han 1,13 millioner aksjer i selskapet, i tillegg til 300.000 opsjoner.

Videre har finansdirektør Eirik Fjellså Hærem kjøpt sine første aksjer i selskapet. Han handlet 100.000 aksjer til snittpris 9,47 kroner.

Etter transaksjonen eier sjefen aksjer og opsjoner for 13,5 millioner kroner, mens finansdirektøren eier aksjer for 947.000 kroner.

Zaptec er et teknologiselskap som utvikler ladesystemer for elektriske kjøretøy i Europa og ladesystemer for kontorbygg og fler- og eneboliger. Porteføljen nå består av Zaptec Pro, Zaptec Go, Zaptec Portal og Zaptec Sense. Selskapet akselererer elektrifiseringen av transportsektoren for å hjelpe europeiske land med å redusere CO2-utslipp fra lette biler.

Gjennom pandemien fløy selskapet himmelhøyt, men siden toppen på 65 kroner har aksjekursen kollapset. Hittil i år er utviklingen ned 57 prosent.