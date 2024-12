Fryktindeksen på Wall Street faller 23 prosent

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,0 prosent og står i 19.588,90 poeng, mens Dow Jones stiger 0,8 prosent til 42.643,60 poeng. S&P 500 stiger 0,8 prosent til 5.917,88 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,55 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 23,0 prosent til 21,26.

Makro

USAs økonomi vokste med 3,1 prosent annualisert i tredje kvartal, viser endelige tall torsdag. Tidligere har estimater pekt mot en BNP-vekst på 2,8 prosent.

Jobless claims-tallene fra USAs arbeidsdepartement viser at 220.000 amerikanere søkte om dagpenger for første gang i ukesperioden frem til og med 14. desember. Dette er en nedgang på 22.000 fra uken før, da antallet var 242.000. På forhånd var det ventet 230.000, ifølge Trading Economics.

I tillegg torsdag viser Philly Fed-indeksen enda lavere aktivitetsnivå i næringslivet generelt og i fabrikkene i Philadelphia-regionen. Indeksen viser minus 16,4 poeng nå i desember, ned fra minus 5,5 i november. Ifølge Trading Economics var det imidlertid ventet en økning nå, til pluss 3,0 poeng.

Fed

Onsdag kveld kuttet den amerikanske sentralbanken renten med 0,25 prosentpoeng til 4,5 prosent, i tråd med markedets forventninger. Samtidig justerte Fed ned antall forventede rentekutt i 2025 fra fire til to.

«Bakgrunnen er en overraskende sterk økonomi og forventninger om Trumps politikk», skriver Elisabeth Holvik, sjeføkonom i SpareBank 1, i en rapport.

«Med fortsatt sterk vekst i BNP, et sterkt arbeidsmarked, og prisveksten på klar vei nedover, er det mindre rom for å kutte renten enn det de så for seg i september. At de nå har hatt tid til å analysere effekten av Trumps varslede politikk bidro og til de justerte prognosene», skriver Holvik.