Blandet på Wall Street etter rentekrakk – Dow Jones brøt en tidagers nedtur

Gårsdagen ble en tung dag for de ledende indeksene på New York-børsen etter den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed), som ventet, kuttet styringsrenten for tredje gang i år.

Torsdag lettet stemningen noe opp på Wall Street og pilene pekte oppover store deler av dagen. Derimot, bare noen minutter før stengetid, svingte indeksene kraftig og sentimentet ble blandet ved børsslutt.

Den brede S&P 500-indeksen endte ned 0,09 prosent til 5.867,10. Industritunge Dow Jones steg 0.04 prosent til 42.342,54 etter å ha stengt ned 10 dager i strekk. Teknologiindeksen Nasdaq falt 0,1 prosent til 19.372,77.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,572 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 17,49 prosent til 22,86.

Bevegelser

Tesla fortsatte nedgangen etter å ha ramlet 8,28 prosent i går. Torsdag endte aksjen ned 0,9 prosent.

Nvidia gjorde derimot fremgang og steg med 1,37 prosent. Det var også en god dag på børs for flere av de andre Magnificent 7-aksjene. Amazon steg 1,26 prosent, mens Apple steg 0,70 prosent.

På den andre siden falt Alphabet 0,24 prosent. Det samme gjorde Meta, som falt 0,27 prosent. Microsoft falt også 0,08 prosent.

Sentimentet var heller ikke lyst for chip-produsenten Micron Technology. Micron-aksjen falt 16,2 prosent etter at chip-selskapet la frem svakere prognoser enn forventet for andre halvdel av året.

Makro

USAs økonomi vokste med 3,1 prosent annualisert i tredje kvartal, viser endelige tall torsdag. Tidligere har estimater pekt mot en BNP-vekst på 2,8 prosent.