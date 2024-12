Fredagens viktigste hendelser

Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea, mener det er mer enn 50 prosent sjanse for et krasj de neste tre til fem årene. Han sier det er mye crazy som skjer i markedene nå.

Næss peker blant annet på Google-eier Alphabets verdiøkning på 3.000 milliarder kroner på en uke, Teslas prising på 195 ganger årets inntjening og bitcoins oppgang til over 100.000 dollar. Og om ikke lenge blir Donald Trump USAs neste president.

Thomas Breivik, aksjesjef i DNB Markets, tror Oslo Børs kan slå knockout på amerikanske S&P 500 neste år, ettersom AI-selskapene kan stå overfor en overmodning.

Han anslår at Oslo Børs kan gi en avkastning på 8–9 prosent. I USA, der mange har veldig høye forventninger, tror han avkastningen kan bli på under 5 prosent, hvis man ser en rotasjon bort fra de største teknologiselskapene.

Norges Bank velger å beholde en rente 2 prosentpoeng høyere enn «normalrenten». Dette til tross for at kapasitetsutnyttelsen er normal, ledigheten er økende, veksten er under trend og inflasjonen er synkende.

Torsdag holdt Norges Bank styringsrenten uendret på 4,5 prosent. Nå som inflasjonen er nede i 2,4 prosent, betyr det at realrenten har steget 2,4 prosentpoeng i løpet av året.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om juletrær. Byggmax har denne julen solgt juletrær for 130 kroner, og ikke uventet ropes det om dumpingpriser. Det er det nok trolig også. Byggmax svarer at de lave prisene skyldes store innkjøp i Danmark.

Hva som er sikkert, er at juletremarkedet er i alvorlig ubalanse, og den vesentlige grunnen er at juletrær av plast har en stor del av markedet, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Resultat pr. 3. kv.:

Hurtigruten Newco

Makro:

Norge: Registrert ledighet desember, kl. 08.00

Japan: Inflasjon november, kl. 00.30

Kina: LPR-renter, kl. 02.15

Finland: Eksport- og importpriser november, kl. 07.00

Finland: Produsentpriser november, kl. 07.00

Danmark: Bedrifts- og forbrukertillit desember, kl. 08.00

Danmark: BNP 3. kv. endelig, kl. 08.00

Danmark: Detaljhandel november, kl. 08.00

Sverige: Produsentpriser november, kl. 08.00