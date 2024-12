Kristian Falnes:  Laster opp i børsnykommer

Oljeserviceselskapet Moreld debuterte på Euronext Growth torsdag, med en emisjonskurs på 13,95 kroner per aksje. Ved børsslutt fredag var kursen noe lavere, på 13,30 kroner per aksje.

Ifølge Finansavisens bjellesautjeneste har Falnes kjøpt aksjer for rundt 8 millioner kroner i oljeserviceselskapet. Investoren har kjøpt aksjer for 2,33 millioner kroner privat og 5,72 millioner kroner gjennom sitt investeringsselskap.

Ny sjanse

Falnes var også investert i Beerenberg, oljeserviceselskapet som ble tatt av børs av franske Altrad i november. Beerenberg gikk på børs med en verdsettelse på 18 kroner per aksje i oktober 2023, betydelig under oppkjøpstilbudet på 41,50 kroner per aksje. En rekke investorer mente budet var alt for lavt, inkludert Falnes.

«I Beerenbergs tilfelle mener jeg at dersom franskmennene tar over selskapet på 41,50 kroner aksjen, er det en kjempedeal for dem. Det er et ran basert på inntjeningen som kan forventes fremover. Det kan gå bedre eller dårligere, men ut fra det man kan forvente er verdsettelsesmultiplene veldig lave,» sa Falnes i august.

Aksjonærene som var med fra børsnotering til avnotering hadde en avkastning på 140 prosent inkludert utbytter.

Moreld har opplevd en årlig EBITDA-vekst på 60 prosent siden 2020. Selskapet forventer en EBITDA på over 1 milliard kroner for inneværende år. Selskapet var priset til 2,34 milliarder kroner ved børsslutt fredag.

Videre har Moreld ambisjoner om å betale utbytter, men dette avhenger av en refinansiering.

«Det er noe styret vil fokusere på nå. Selskapet vil være i stand til å betale utbytte når refinansieringen er gjort. Det er et svært sterkt ønske fra styret om at det skal gjennomføres allerede tidlig neste år,» sa konsernsjefen Geir Austigard til Finansavisen onsdag.