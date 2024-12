Oljefondet kjøper eiendom i USA for 11 milliarder

Norges Bank Investment Management, som oljefondet egentlig heter, investerer ytterligere i amerikansk eiendom, ifølge en melding lille julaften.

De åtte eiendommene inkluderer to eiendommer i Boston (501 Boylston Street og 33 Arch Street), to i San Fransisco (405 Howard Street og 888 Brannan Street) samt fire i Washington D.C. (800 17th Street, Evening Star (1101 Pennsylvania Avenue), Franklin Square (1300 I Street) og 25 Massachusetts Avenue).

Avtalen ble signert og gjennomført 20. desember 2024, opplyses det.

Oljefondet betaler 976,8 millioner dollar, tilsvarende om lag 11 milliarder norske kroner, for eierandelen. Eiendommene er verdsatt til totalt 1.949,7 millioner dollar, tilsvarende i underkant av 22 milliarder kroner.

Etter transaksjonen vil Norges Bank Investment Management eie 100 prosent av eiendommene.

På tide å investere

– I en tid med stor usikkerhet og etter en periode med fallende verdier i kontormarkedet, mener vi tiden er inne for å investere. Vi tar nå fullt eierskap til rundt 340.000 kvadratmeter med kontorlokaler i Boston, San Francisco og Washington, D.C., sier Per Løken, Global Co-Head for unotert eiendom i Norges Bank Investment Management, i meldingen.

– Dette viser at vi har tro på at kontorbygg av høy kvalitet og med god beliggenhet fortsatt vil gi god avkastning på lang sikt.

Nuveen Real Estate, et datterselskap av TIAA som har vært en partner av fondet i flere år, representerte selgerne. Nuveen Real Estate vil fortsette å ha ansvaret for forvaltningen av eiendommene.