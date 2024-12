Kraftig oppgang i forsvarsaksjer

Europeiske forsvarsaksjer har god medvind i aksjemarkedet på lille julaften.

Basert på Goldman Sachs sin kurv med europeiske forsvarsaksjer, er utviklingen slik i 11-tiden:

Europeiske forsvarsaksjer Aksje Porteføljevekt % Oppgang % BAE Systems 20 1,34 Rheinmetall 20 3,81 Thales 11,5 0,62 Leonardo 19,3 2,35 Saab 11,9 5,15 Kongsberg Gruppen 7,1 3,47 Dassault Aviation 2,7 0,94 RENK 2,9 1,50 HENSOLDT 2,4 3,37 QinetiQ Group 2,1 0,89

Financial Times rapporterte fredag at Donald Trump ønsker å øke Natos krav om forsvarsbudsjetter fra dagens nivå på to prosent av et lands BNP til fem prosent. Opplysningene skal stamme fra beskjeder Trumps stab har gitt til europeiske embetsmenn i forkant av presidentinnsettelsen i januar, skrev Finansavisen søndag.

Den greske statsministeren Kyriakos Mitsotakis uttalte også ifølge Bloomberg at målet om at Nato-land skal bruke 2 prosent av sitt bruttonasjonalprodukt på forsvar, «sannsynligvis er historie».

Flere land under målet

I kjølvannet skriver sjeføkonom i Goldman, Sven Jari Stehn, at flere forsvarsbudsjetter innad i NATO har økt siden invasjonen av Ukraina, men flere forblir også under 2 prosent.

Meglerhuset ser nå tre måter å finansiere de økte forsvarsutgiftene.

Det første alternativet er å øke budsjettunderskuddene, der EU vil gi unntak fra sine strenge regler – blant annet taket på hvor stort underskudd medlemslandene kan ha.

Et annet alternativ er at EU omdisponerer midlene fra Next Generation EU-programmet. Her ligger det 74 milliarder euro som kan brukes på forsvar i stedet for andre mål. Dette vurderer Goldman som mest sannsynlig, kombinert med det førstnevnte alternativet.

Det siste alternativet er å danne et nytt multilateralt forsvarsfond, som fungerer som en felles finansieringsmekanisme. Her vil medlemsland koordinere og effektivisere ressurser på tvers av land.