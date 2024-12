Europeiske statsledere venter økte forsvarsbudsjetter

Den greske statsministeren Kyriakos Mitsotakis uttalte ifølge Bloomberg at målet om at Nato-land skal bruke 2 prosent av sitt bruttonasjonalprodukt på forsvar, «sannsynligvis er historie».

– Vi vet vi vil måtte bruke mer enn to prosent, sier Mitsotakis, som sammen med Finlands, Italias og Sveriges statsministere og EUs utenrikspolitiske leder Kaja Kallas er samlet til et møte i Finland i helgen.

Financial Times rapporterte fredag at Donald Trump ønsker å øke Natos krav om forsvarsbudsjetter fra dagens nivå på to prosent av et lands BNP til fem prosent. Opplysningene skal stamme fra beskjeder Trumps stab har gitt til europeiske embetsmenn i forkant av presidentinnsettelsen i januar.

Ingen av lederne som deltok møtet i Finland ønsket å kommentere et konkret beløp.

– La oss ikke sette et tall på det, sa Mitsotakis til Bloomberg.

Hans svenske kollega Kristersson svarte i samme tone:

– Det går mange rykter nå.

Økt press

Presset øker på europeiske land om å styrke forsvarsbudsjettene mens Russlands krig i Ukraina går inn i sitt tredje år, og Trump forbereder seg på å tiltre som president 20. januar.

Den påtroppende presidenten har gjentatte ganger understreket at europeiske allierte må oppfylle Natos forsvarsmål. I år er 23 av Natos 32 medlemsland forventet å nå dette målet.

– Rettferdig byrdefordeling må være en grunnpilar i enhver allianse. Når vi møter den nye presidenten, vil det bli tydelig hva vi kan enes om i Nato, sier Mitsotakis til Bloomberg.

Italias statsminister Giorgia Meloni oppfordrer til tålmodighet.

– Jeg ville ventet med å forstå nøyaktig hva den nye amerikanske presidenten faktisk ønsker. Når det gjelder Nato, er vi alle klare over at vi må gjøre mer. Hvor mye vi kan bidra med, avhenger av hvilke ressurser vi har tilgjengelig, sier hun til nyhetsbyrået.