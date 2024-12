Euronext Growth-noterte Xplora Technologies får klarsignal fra det svenske tilsynet for strategiske produkter (ISP) for å kjøpe opp mobilselskapet Doro.

– Dette er litt av en julegave. Vi forventet at ISP enten ville godkjenne eller avslå å behandle budet, så beslutningen kommer ikke som en overraskelse. Men det føles godt å få avklart at vi kan gå videre med en strategisk viktig utvidelse for Xplora, sier adm. direktør Sten Kirkbak.

Det norske selskapet la inn et bud på 34 svenske kroner pr. aksje tilbake i September. Budet verdsetter Doro til rundt 829 millioner svenske kroner.

ISPs gjennomgang førte til en midlertidig forlengelse av akseptfristen til 7. februar 2025, men nå er den nye akseptfristen for tilbudet 13. januar.

Mandag steg Xplora-aksjen 9,84 prosent.