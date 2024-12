Investoren Gunnar Hvammens selskaper, Lauvheim Holding og Lauvheim Holding 2, viser blandede resultater for regnskapsåret 2023. Selv om Lauvheim Holding kan vise til overskudd, opplever Lauvheim Holding 2 betydelige underskudd.

Snudde minus til pluss

Lauvheim Holding rapporterte et årsresultat på 5,4 millioner kroner, en betydelig forbedring fra et underskudd på 1,3 millioner kroner i 2022. Overskuddet skyldes i stor grad inntekter fra investeringer i datterselskaper, som bidro med over 10,4 millioner kroner, samt renteinntekter på 186.705 kroner.

Driftskostnadene, inkludert løpende utgifter og avskrivninger på varige driftsmidler, endte på 493.820 kroner. Mens resultat før skatt kom på 6,4 millioner kroner – opp fra et underskudd på 1,3 millioner året før.

De totale eiendelene økte til 234,1 millioner kroner, opp fra 224,7 millioner kroner i 2022.

Selskapets finansielle anleggsmidler, som inkluderer investeringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper, utgjør 220,3 millioner kroner. Lauvheim Holding har også økt sin langsiktige konserngjeld til 101,3 millioner kroner, opp fra 61,3 millioner kroner året før.

Utfordrende år for nr. 2

For Lauvheim Holding 2 var 2023 et utfordrende år. Selskapet fikk et underskudd på 7,5 millioner kroner, en markant nedgang fra 479.000 kronene selskapet fikk overskudd i 2022. De totale kostnadene beløp seg til 2,6 millioner kroner.

Finansinntektene, inkludert renter og inntekter fra datterselskaper, kom på 3,7 millioner, men rentekostnadene beløp seg til 8,6 millioner kroner, som betydelig påvirket resultatet.

Den langsiktige konserngjelden økte til 197,3 millioner kroner fra 193,3 millioner kroner året før.

På balansen utgjør finansielle anleggsmidler, hovedsakelig investeringer i datterselskaper, hele 403,3 millioner kroner. Egenkapitalen falt imidlertid til 205,3 millioner kroner, ned fra 212,8 millioner kroner i 2022.

Gunnar Hvammen har foreløpig ikke besvart Finansavisens henvendelser angående årsregnskapene.